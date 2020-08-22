Kaliforniya'da yangın çıktı: 100 bin kişi tahliye ediliyor

ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan Kalifornia eyaletinde, düşen yıldırımlarla alevlenen yangınların boyutu, eyalet tarihinin en büyüklerinden biri haline geldi.

Kalifornia genelinde, çoğu kuzey kesimlerde olmak üzere irili ufaklı 560 yangın devam ediyor.

Yetkililer, bazı yangınların boyutunun 24 saat içinde iki katına çıktığını, yoğun ağaçlık ve çalılık alanlarda etkili olan alevlerin on binlerce evi tehdit ettiğini belirtti.

Yangınlar nedeniyle eyalette en az 100 bin kişiye tahliye emri verildi.

San Francisco şehrinin kuzey, doğu ve güney kesimlerinde etkili olan üç grup yangında, 2 bin 566 kilometrekarelik alan zarar görürken, 500'den fazla bina kullanılamaz hale geldi.

Eyalet genelinde kontrol altına alınamayan yangınlara 12 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor.