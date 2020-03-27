Kamerun'da koronavirüs nedeniyle ateşkes ilan edildi

Afrika ülkesi Kamerun'daki Anglofon ayrılıkçı grup, salgın nedeniyle silah bıraktı. Hükümetin ülkenin batısındaki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen hakim ve öğretmen atamasıyla patlak veren silahlı isyanda, şimdiye kadar en az 3 bin insan öldü.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney-Batı ve Kuzey-Batı bölgelerinde faaliyet gösteren ayrılıkçı bir grubun, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tek taraflı ateşkes ilan ettiği bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kamerun Savunma Kuvvetleri (SOCADEF) adlı grubun lideri Ebenezer Akwanga tarafından yapılan açıklamada, SOCADEF'in uluslararası insani hukuk uyarınca Anglofon bölgelerde ateşkesi desteklemeye hazır olduğu belirtildi. Grubun, Anglofon bölgelerde uluslararası gözlemcilerin ve insani yardım kuruluşu çalışanlarının güvenliğini ve serbest dolaşımını sağlayacağı kaydedilen açıklamada, Devlet Başkanı Paul Biya ve Kamerun ordusu da Birleşmiş Milletlerin (BM) ateşkes çağrısına uymaya davet edildi. İyi niyet göstergesi olarak ateşkesin pazar günü yürürlüğe sokulacağı aktarılan açıklamada, "Ateşkesin doğru şekilde uygulanması için Kamerunlu yetkililerle görüşmeye hazırız." ifadesi kullanıldı. Diğer yandan, bölgede faaliyet gösteren en büyük ayrılıkçı grup Ambazonya Savunma Güçleri'nden henüz bir ateşkes açıklaması gelmedi. Ülkede toplam 88 Covid-19 vakası görüldü.

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