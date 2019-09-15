Kanada'da silahlı saldırı

Kanada'nın Toronto kenti yakınlarındaki Mississauga'da silahlı bir saldırganın en az 20 el ateş etmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de vurulduğu bildirildi.

Toronto yakınlarındaki Mississauga'da bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan yerel polis, olayda en az bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldırgana ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, görgü tanıklarının ifadelerinde saldırganın olayda en az 20 el ateş ettiği kaydedildi. Emniyet yetkilileri saldırı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibinin gönderildiğini ifade ederek, olayda yaralananların sayısının henüz kesin olarak bilinmediğini belirtti.

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