"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kanada’daki yasak onları mağdur etti

10 Eylül 2019, Salı 22:51
Kanada’nın Quebec Eyalet Hükümeti’nin çıkardığı kanunun ilk mağdurları, Montreal’de öğretmenlik yapan iki Müslüman kadın oldu.

Kanada’nın Quebec eyaletinde geçen Haziran ayında çıkarılan ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda çalışanların dinî sembol kullanmalarını yasaklayan kanunun ilk mağdurları, Montreal’de öğretmenlik yapan ve başörtüleri dolayısıyla işsiz kalan iki Müslüman kadın oldu.

Montreal Öğretmenler İttifakı Başkanı Catherine Beauvais-St-Pierre basına yaptığı açıklamada, adını vermediği başı kapalı iki Müslüman öğretmene, bağlı oldukları “Okul Kurulları” tarafından “ya başınızı açın ya da işe gelmeyin” dayatmasında bulunulduğunu bildirdi. Catherine Beauvais-St-Pierre, iki kadının da başlarını açmayı reddettikleri için, işsiz kaldıklarını ve yeni eğitim-öğretim yılında öğretmenlik yapamayacaklarını kaydetti. Quebec genelinde öğretmen açığı olduğuna işaret eden Başkan Catherine Beauvais-St-Pierre, kanundan etkilenen öğretmenlerin, söz konusu dayatmanın uygulanmadığı özel okullara geçebileceklerini hatırlattı.      

EN TARTIŞMALI TASARI

Kanada tarihinin en tartışmalı tasarısı olarak nitelendirilen “Bill-21” sayılı dinî sembollerin kullanımını yasaklayan kanun, Quebec Eyalet Meclisinde geçen Haziran ayında 35 hayır oyuna karşı 73 oyla kabul edilmişti. Quebec eyaletinde iktidarda bulunan sağ eğilimli Avenir Quebec Koalisyon Hükümeti tarafından hazırlanan kanunla öğretmenler, hâkimler, polis memurları, cezaevi gardiyanları, adlî çalışanlar ve diğer bazı kamu görevlilerinin mesai saatleri boyunca Müslümansa başörtüsü veya peçe, Yahudi ise kipa, Hıristiyan ise boynunda haç ve diğer dinlere mensuplarsa dinlerine ait sembolleri kullanmaları yasaklanmıştı. Kanun, peçe takan Müslüman kadınların da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamayacakları hükmünü getirmişti.

Kanunun iptali için açılan dâvâ sürüyor

Söz konusu tasarıya başından beri tepki gösteren Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), kanunun iptali için Quebec Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu. NCCM İcra Direktörü Mustafa Faruk, Kanada Sivil Özgürlükler Birliği Direktörü Noa Mendelsohn Aviv ile birlikte kanunun iptali için Quebec Yüksek Mahkemesi’ne dâvâ açtıklarını duyurmuştu. Kanunun iptali talebiyle açılan dâvâda, mahkeme süreci halen devam ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var

    Milliler Moldova engelini 4 golle geçti

    Okulların çevresi tehlike dolu

    Domatesler tarlada kaldı

    Ezberci eğitim sınıfta kaldı

    Kanada’daki yasak onları mağdur etti

    50'den fazla ülkeden Hindistan'a çağrı: Keşmir'deki hak ihlallerini durdur

    'Münbiç'tekine benzer bir yola müsaade etmeyiz'

    Diyarbakır anneleri ve babaları evlatlarını istiyor

    'Türkiye için çok umut verici haberler vermiyor'

    Trump, Bolton'u da görevden aldı: 'Beyaz Saray'da ona gerek yok'

    'Hindistan, Cammu Keşmir'i gezegendeki en büyük hapishaneye dönüştürdü'

    Bahamalar'da ölü sayısı 50'yi aştı

    Kerbela'daki aşure etkinliğinde izdiham: 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

    Türkiye'de eğitime harcanan para OECD ortalamasının yarısı kadar

    Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

    Osmangazi Köprüsü’nden garanti edilen sayının yarısı kadar araç geçti

    Türk ve ABD askerleri Suriye sınırında incelemelerde bulundu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var
    Genel

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde
    Cevher İLHAN

    Zamlarla bütçe açığı kapatılıyor!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Pembe incisiz kaftancılar
    M. Latif SALİHOĞLU

    İbretlik EYLÜL tabloları...
    Genel

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir
    Faruk ÇAKIR

    Öğretmen olmadan eğitim olur mu?
    Mustafa ORAL

    Şekip Rusçuklu
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.