Kanada tarihinde Müslümanlar açısından bir ilk yaşandı

Alberta eyaletinde vali yardımcılığı görevine, Müslüman olan Salma Lakhani getirildi.

Ülke tarihinde bir ilk olan atama hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, açıklama yaptı. Trudeau, “Alberta Vali Yardımcısı olarak eyaletine, ülkemize iyi hizmet edeceğini ve bütün Kanadalılar için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini biliyorum.” dedi.

İş insanı olan Salma Lakhani; kadın hakları, sağlık hizmetleri, eğitim ve yeni göçmenler konusunda çalışmalarıyla biliniyor. Alberta eyaletinin başşehri Edmonton’da 40 yıldan uzun bir süredir yaşayan Lakhani, 2005 yılında eyaletteki olağanüstü başarılarından dolayı Alberta Centennial Madalyası aldı. Kanada’da vali yardımcıları, Kanada Genel Valisi tarafından atanıyor ve eyaletlerde Kraliçe 2. Elizabeth’in temsilcileri olarak görev yapıyor.