Kararı doktoru verecek

ABD Başkanı Joe Biden’a Demokrat Parti içinden başkanlık yarışından çekilmesi yönünde yeni çağrılar geldi.

Biden ise verdiği bir röportajda doktorun böyle bir şeyi gerektirecek bir rahatsızlığı olduğunu söylemesi halinde yarışta kalıp kalmamayı yeniden değerlendirebileceğini belirtti. Beyaz Saray doktoru Kevin O’Connor, Şubat ayındaki muayenenin ardından Biden’ın “başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek durumda olduğunu” söylemişti. O’Connor’a göre bir aydan uzun bir süre önce yapılan nörolojik muayenede felç, multipl skleroz veya Parkinson hastalığı belirtileri görülmedi. Haber Merkezi

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