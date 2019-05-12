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12 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

"Katar İsrail ablukasının kaldırılması için çok çaba sarf ediyor"

12 Mayıs 2019, Pazar 10:22
Hamas, Katar'ın İsrail'in Gazze ablukasını kaldırmak için çok çaba sarf ettiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştüğü kaydedildi. 

"Katar İsrail ablukasının kaldırılması için çok çaba sarf ediyor." denilen açıklamada, "Katar Emiri, Gazze Şeridi'nde acıların dindirilmesi, ablukanın kaldırılması ve birliğin sağlanması için çok çaba harcadıklarını ve Filistin halkının haklarına ve davasına destek verdiklerini vurguladı." ifadesine yer verildi.

"Bu yardım birlik ve beraberliği güçlendirdi"

Heniyye'nin de Katar Emiri Al Sani'ye, Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin halkına yardım için 480 milyon dolar tahsis edilmesinden dolayı teşekkürlerini ilettiği ve bu yardımın, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ilettiği kaydedildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistin halkına yardım için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

Doha yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani sıkıntıları hafifletmek için 2007 yılından bu yana bölgede bir dizi insani yardım faaliyeti düzenliyor.

AA

Etiketler: filistin, hamas, katar
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