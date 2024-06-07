Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kolombiya ve Tayland’ın yer aldığı 17 ülkenin lideri, yaptıkları ortak açıklamada, Hamas’a “İsrail’in ateşkes önerisini kabul etme çağrısı” yaptı.

17 ülkenin lideri, ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta duyurduğu; Gazze’de 3 aşamalı ateşkes önerisiyle ilgili ortak açıklama yaptı. Liderler, Hamas’ın elinde bulunan esirler arasında kendi vatandaşlarının da yer aldığına işaret etti. Söz konusu ülkelerin, ateşkes ve esirlerin salıverilmesi önerisine destek verdiği kaydedilen açıklamada, “Kaybedecek zaman yok. Hamas’ı, İsrail’in ilerletmeye hazır olduğu bu öneriyi kabul etmeye ve vatandaşlarımızı salıvermeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. AA

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