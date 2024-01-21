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21 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Kaynama noktasında - Batı Şeria da feci bir acı ve ızdırap döngüsü içerisinde

21 Ocak 2024, Pazar 13:17
BM TEMSİLCİLERİ BATI ŞERİA’DA BÖLGENİN “FECİ BİR ACI VE IZDIRAP DÖNGÜSÜ” İÇERİSİNDE BULUNDUĞUNU KAYDETTİ.

Bİrleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da şiddetin en üst düzeye ulaştığını belirtti.

Lazzarini, “Artan yerleşimci şiddetiyle birlikte bu durum güvenlik arayışında olan insanların evlerinden kaçmasına neden oluyor. Geçen yıl 2022’ye göre öldürülen Filistinli sayısı üç katına çıkmıştı, en kötüsünü gördüğümüzü düşünüyorduk. 100 günden fazla sürede öldürülenlerin en az 90’ı çocuk. Can kayıplarını takip etmenin bile zorlaşmasına bakılırsa, şiddetin nasıl yaygınlaştığı anlaşılır.” Lazzarini, İsrail baskınlarının ayrıca su ve elektrik şebekelerine de zarar vererek, bölgedeki “ekonomik sıkıntıları katladığını” vurguladı. Batı Şeria’da şiddetin en üst düzeye ulaştığını ifade eden Lazzarini, bölgenin “feci bir acı ve ızdırap döngüsü” içerisinde bulunduğunu kaydetti.

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Batı Şeria kaynama noktasında

İsraİllİ analist Amos Harel, İsrail’in Gazze’de bataklığa saplandığı konusunda açık işaretler olduğunu söyleyerek işgal altındaki Batı Şeria’nın ise “kaynama noktasına geldiğini” belirtti.

Harel, İsrail’in Hamas ve Hizbullah başta olmak üzere düşmanlarına karşı “caydırıcılığını kaybettiğini” vurgulayarak, “Filistinlilerle çatışmanın Körfez ülkeleriyle barış ve normalleşme yoluyla aşılacağı düşüncesi geri tepti.” yorumunu yaptı. İsrail’in önceliklerini değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Harel ayrıca Gazze’de tutulan İsrailli esirler için “zamanın tükendiği” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

AA

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