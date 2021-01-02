Kazakistan'da idam cezası kaldırıldı

Orta Asya ülkesi Kazakistan'da yaklaşık 20 yıldır uygulanmayan idam cezası kalıcı olarak kaldırıldı.

Ülkenin cumhurbaşkanlığına ait internet sitesinde yer alan bir duyuruda, Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in idam cezasının kaldırılmasını içeren bir belge olan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne ek olarak ikinci bir protokolü imzaladığı kaydedildi.

Ülkede idam cezası alan mahkumların bundan sonraki hükümleri ise artık müebbet hapis cezasına çevrilecek.

18 milyon nüfusa sahip eski Sovyet ülkesi Kazakistan'da 2003'ten bu yana 17 yıl süreyle ölümle sonuçlanan terör eylemleri zanlıları dahil hiç kimse infaz edilmemişti.

Buna göre 2016 yılında ülkenin en büyük şehri Almatı'daki bir silahlı saldırıda 8 polis ve 2 sivili öldüren ve idam cezası alan Ruslan Kulekbayev adlı katil zanlısının da ömür boyu hapis yatacağı öğrenildi.