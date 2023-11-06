Kazakistan'dan Filistin'e 1 milyon dolar destek

Kazak hükümeti, Filistin halkına 1 milyon dolar tutarında insani yardımda bulunduklarını bildirdi.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in 3 Kasım'da başkent Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde Filistin halkına 1 milyon dolar tutarında destek açıklamasına atıfta bulundu.
Smadiyarov, "Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durumu göz önünde bulunduran Kazakistan, kenara çekilmeme ve Filistin halkına 1 milyon dolar tutarında insani yardım sağlama kararı aldı. Kazak hükümeti tarafından tahsis edilen bu yardım, 70 yıldır Filistin halkına acil yardımlar sağlayan Birleşmiş Milletlerin Orta Doğu'daki kuruluşuna aktarıldı." ifadelerini kullandı.
AA