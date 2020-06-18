Kazakistan eski Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Covid-19'a yakalandı.

Nazarbayev'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, önümüzdeki ay 80'inci yaşını kutlayacak olan eski liderin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada eski cumhurbaşkanının izole edildiği ifade edilerek, "Endişeye gerek yok. Nursultan Nazarbayev, uzaktan çalışmaya devam ediyor." denildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 335 artarak 15 bin 877'ye ulaştı, vaka sayısında artış yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Virüsten iyileşenlerin sayısı 273 artarak 9 bin 902'ye, ölenlerin sayısı 9 artarak 97'ye çıktı. Genel vaka sayısına dahil edilmeyen ve hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı 656 artarak 6 bin 831'e yükseldi. Ülkede Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov ile Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in virüse yakalandığı açıklanmıştı. Euronews Türkçe

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