Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da elektrik kesintisi yaşanıyor

Orta Asya ülkelerinden Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Rus Interfax haber ajansının aktardığına göre, Kazakistan'ın 2 milyon nüfuslu en büyük kenti Almatı'da halkın büyük çoğunluğu elektriksiz kaldı. Kazak haber ajansı Orda.kz ise elektrik kesintisinin Türkistan bölgesindeki Çimkent ve Taraz'da da yaşandığını kaydetti.

Başkent Bişkek ve kuzeydeki Çüy bölgesinin elektriksiz kaldığı Kırgızistan'ın yerel elektrik tedarikçisi sözcüsü, otomatik sistemlerin faaliyete geçmesi sonucu Orta Asya'daki şebekenin kapandığını ve ülkede geniş çaplı kesintiye neden olduğunu duyurdu.

Özbekistan Enerji Bakanlığı da ülkedeki elektrik kesintisinin başkent Taşkent'teki metro ulaşımını durdurduğunu belirtti. Özbeklerin trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle dikkatli olmaları istendi. Ulusal basından gelen haberlere göre Taşkent havaalanında inişler geçici olarak durduruldu.

Kesintilerin neden kaynaklandığına dair net bir açılama yapılmadı. Özbek yetkililer Kazakistan'daki elektrik nakil hattındaki bir sorunu kaynak gösterdi. Üç ülke Sovyetler Birliği döneminde tasarlanan sistem nedeniyle elektriği bir kaynaktan temin ediyor.