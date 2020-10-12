Kenya'da ''çekirge istilası'' alarmı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afrika ülkesi Kenya'nın kasım ayında ikinci çekirge istilasına maruz kalabileceği uyarısı yaptı.

FAO tarafından yayımlanan "Çöl Çekirge Bülteni" raporuna göre, Kenya'nın kuzey komşusu Somali ve Etiyopya'daki çekirge sürüleri, güneye doğru ikinci bir göç dalgası oluşturabilir.

Raporda, "Afrika Boynuzu'nda esen rüzgarlar Yemen, Etiyopya ve Somali'den yeni bir çekirge göçü dalgasının Kenya'ya gelmesine neden olabilir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, çekirge sürülerinin Kenya'ya ulaşması durumunda en fazla Mandera, Marsabit, Garissa, Isiolo, Samburu, Meru ve Laikipia bölgelerini etkileyebileceği kaydedildi.

Yerel halkta paniğe yol açıyor

Doğu Afrika’da her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta paniğe neden oluyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri bu yılın başında Kenya'nın kuzeyinde etkili olmuş ve tarım alanlarını istila etmeleri nedeniyle bölge halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

BM, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceği uyarısı yapmış ve Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğunu açıklamıştı.