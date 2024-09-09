Kenya'da okul yangını: 21 ölü

Kenya'da bir okulda geçen hafta çıkan yangında ölenlerin sayısı 21'e çıktı.

Ulusal basındaki haberlerde, Nyeri bölgesinde bir okulda 6 Eylül'de çıkan yangında ölen öğrencilerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi. Yangının, 10-14 yaşlarındaki 156 erkek çocuğun kaldığı bir yatakhanede öğrencilerin uykuda olduğu saatte çıktığı, 17 çocuğa hala ulaşılamadığı belirtildi. Başkent Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesindeki yangın sonrası Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etmişti. AA

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