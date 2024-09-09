"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Kenya'da okul yangını: 21 ölü

09 Eylül 2024, Pazartesi 11:40
Kenya'da bir okulda geçen hafta çıkan yangında ölenlerin sayısı 21'e çıktı.

Ulusal basındaki haberlerde, Nyeri bölgesinde bir okulda 6 Eylül'de çıkan yangında ölen öğrencilerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Yangının, 10-14 yaşlarındaki 156 erkek çocuğun kaldığı bir yatakhanede öğrencilerin uykuda olduğu saatte çıktığı, 17 çocuğa hala ulaşılamadığı belirtildi.

Başkent Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesindeki yangın sonrası Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 307
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kenya'da okul yangını: 21 ölü

    "Kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir"

    Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesinden ABD'ye bağımsız soruşturma talebi

    Filistin’den elinizi çekin

    Netanyahu’nun sonu Miloseviç gibi olmalı

    Esma-i Hüsna Ansiklopedisi

    Adalet satın alınabilecek bir şey mi?

    ABD güçleri 2 yıl içerisinde Irak'tan çekilecek

    Emekliden kısıp faize ödüyorlar

    4 askerimiz zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit oldu

    ''Bölge, İsrail'in ABD destekli politikalarının bedelini ödüyor''

    Cezayir'de Tebbun yüzde 94,65 ile kazandı

    BM: İsrail, Filistinlilere karşı "aç bırakma kampanyası" yürütüyor

    Ağustos ayında en çok hangi otomobil markaları tercih edildi?

    Türkiye ile İzlanda 14. kez karşı karşıya geliyor

    Gazze'deki soykırımda 40 bin 972 Filistinli katledildi

    20 milyon öğrenci için ilk ders zili yarın çalacak - İlk ara tatil de 11-15 Kasım'da

    İsrailli esir: İsrail beni ve diğer esirleri hedef alıyor

    Mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    İktidarı destekleyen muhalif yazarlar...
    Risale-i Nur'dan

    40 dakikada hakikate çıkaracak bir yol
    İbrahim Aktaşcı

    Satılık bebek patikleri; hiç giyilmemiş!
    Ali FERŞADOĞLU

    İdeolojik eleştiri yapan Yalçın, Meriç ve Prof. Mardin’i anlamamış bile!
    Yeni Asya'dan Size

    Kur’an meallerimiz çeşitleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    Gençlerimiz nerede?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muzaffer KARAHİSAR

    İki mevsim kavşağında Sultandağı
    M. Latif SALİHOĞLU

    En büyük makam daima Kurân’ın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.