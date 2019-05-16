Keşmir'de çatışma: 9 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan iki çatışmada 5 direnişçi, 2 Hint askeri ve 2 sivil yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde polis yetkilileri, direnişçilerle ilgili alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin Pulwama bölgesinde operasyon başlattığını belirtti. Dolipora köyündeki operasyon sırasında güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi ve 1 askerin öldüğü bildirildi. Çatışma bölgesinde, çapraz ateş altında kaldığı sanılan 1 sivilin cansız bedenine ulaşıldığını bildiren polis, çatışmalar sırasında 2 askerin ve 1 sivilin de yaralandığını kaydetti. Yetkililer, Shopian köyünde çıkan başka bir çatışmada da 2 direnişçi, 1 asker ve 1 sivilin öldüğünü belirtti. Bölgede internet hizmetinin askıya alındığı ifade edildi. AA

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