Kırım: Türkiye ile feribot seferlerine hazırız

Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, Türkiye ile yarımada arasında feribot seferlerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını söyledi. Aksenov, “Her şey Türkiye’ye bağlı” dedi.

Türkiye, Mart 2017’de Kırım ile olan feribot seferlerini durdurmuştu.

‘HER ŞEY TÜRKİYE’YE BAĞLI’

Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde Sputnik’e konuşan Aksenov, “Bu bizle ilgili bir şey değil. Türkiye ile herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye isterse, limanlarımıza giriş izni konusunda bir kısıtlama mevcut değil” dedi.

Uçak seferleri konusunda da bir kısıtlama olmadığını belirten Aksenov, “Her şey partnerlerimize bağlı” ifadesini kullandı.

SEL: TÜRK ŞİRKETLER SEFERLERİN YENİDEN BAŞLATILMASIYLA İLGİLENİYOR

Kırım Tatar Kültür Dernekleri Başkanı Ünver Sel, Türk feribot şirketlerinin Kırım’la Türkiye arasındaki seferlerin yeniden başlamasından yana olduğunu söyledi.

Sel, “Türkiye’de konu ile ilgili çalışıyoruz. İki taraf arasında sefer düzenlemekle ilgilenen şirketler var. Ancak devletin bunun için yol açması gerekiyor. Türkiye, Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmıyor, ancak Kırım’la feribot seferlerini yeniden başlatma konusuna çok dikkatli yaklaşıyor. Bu sorunun üstesinden gelinmesi gerek” dedi.

Sel, Türkiye’nin Kırım’la ticaret yapmaması nedeniyle yılda yaklaşık 500 milyon dolar kaybettiğini ifade etti.