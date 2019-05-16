Koalisyon güçleri Sana'ya saldırdı: 4 ölü, 48 yaralı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralanan 48 kişinin başkentte MSF'ye bağlı hastanelere getirildiği kaydedildi. Husilerden yapılan açıklamada da koalisyon güçlerinin Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılırken, yaralı sayısı ise 52 olarak kaydedildi. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. AA

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