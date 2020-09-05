Koca: Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız

Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi öldü, toplam vaka sayısı 278 bin 228, can kaybı 6 bin 620 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 92'ye çıktı. Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, vaka sayısı 278 bin 228, vefat sayısı 6 bin 620 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta 21 bin 516, ağır hasta sayısı 1091, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu. Bakan Koca'nın değerlendirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." değerlendirmesinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.