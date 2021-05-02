Kolombiya'da yeni vergi reformu protesto ediliyor: 5 ölü

Kolombiya'da 4 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, yaralı sayısı ise 300'ü geçti.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etti.

Protestoların merkezi başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, hükümetin yeni vergi reformu projesine sloganlar ve şarkılar eşliğinde tepki gösterdi.

Protestoculardan bazılarının polise taş ve hava fişek fırlatması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Gösterilerde şimdiye kadar 1'i polis en az 5 kişi ölürken, 209'u polis 105'i sivil 314 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri 300 kişiyi de gözaltına aldı.