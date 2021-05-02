"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Kolombiya'da yeni vergi reformu protesto ediliyor: 5 ölü

02 Mayıs 2021, Pazar 09:11
Kolombiya'da 4 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, yaralı sayısı ise 300'ü geçti.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etti.

Protestoların merkezi başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, hükümetin yeni vergi reformu projesine sloganlar ve şarkılar eşliğinde tepki gösterdi.

Protestoculardan bazılarının polise taş ve hava fişek fırlatması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Gösterilerde şimdiye kadar 1'i polis en az 5 kişi ölürken, 209'u polis 105'i sivil 314 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri 300 kişiyi de gözaltına aldı.

AA

Etiketler: Kolombiya, vergi reformu, protesto
Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Taliban'dan ABD'ye 'karşı eylem' uyarısı

    Çin'den geri adım: ABD karşıtı paylaşım kaldırıldı

    Brezilya'da aşılamayla birlikte 80 yaş üstü ölümler azaldı

    Fransa'daki 1 Mayıs gösterilerinde 56 kişiye gözaltı

    Kolombiya'da yeni vergi reformu protesto ediliyor: 5 ölü

    Hulusi Akar Irak sınırında

    Hukuksuz genelge iptal edilsin

    İnsan hakları planı ihlâllerle sürüyor

    Temiz sade evim

    Hangisi doğru söylüyor?

    Boğaziçi’nin güvenliği MHP’liye emanet edildi

    Türkiye'de 28 bin 817 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Pandemide hak kayıpları arttı

    'Adalet de yok, kalkınma da'

    ABD'nin Newark şehrinde Müslüman polislere başörtü izni

    Seçimler ertelendi, ama...

    Taraklı, sessizliğiyle ilgi çekiyor

    Kırgızistan ve Tacikistan arasında ateşkes kararı

    'İnsanları dinden soğuttu'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuksuz genelge iptal edilsin
    Ahmet BATTAL

    VAH dedirtenler VAR
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İhlâs, tesanüd ve irtibat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    AB Başkanını dinleyen yok mu?
    Adnan NACİR

    Hayrat eve sığar mı?
    Mehmet KARA

    “Biden’le birbirimize yabancı değiliz”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nurculuk, şeyh mürid ilişkisi değildir
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak nimetleri mukabilinde şükür istiyor
    Misbah ERATİLLA

    Esarette gizli kalmış bir hatıra

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.