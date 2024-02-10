Konuşturmadılar

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Columbia Üniversitesinin düzenlediği panelde, Gazze’de ateşkes ve Filistin’e özgürlük isteyen göstericiler tarafından protesto edildi.

Kampüsü New York’ta bulunan Columbia Üniversitesinde, Global Politikalar Enstitüsünün paneline katılan Clinton, kürsüye çıkar çıkmaz “Özgür Filistin” sloganlarıyla susturuldu. Kadın siyasetçinin “savaş suçlularına verdiği destek nedeniyle” bir üniversite ortamında konuşmaya hakkı olmadığını savunan aktivist öğrenci grubu, Clinton’ın konuşmasını belli aralıklarla engelledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir okul yetkilisinin, protestoya katılanları, okul kurallarına aykırı hareket etmekle suçlayarak “Sizden ayrılmanızı istiyorum, delegeler şimdi size binanın dışına kadar eşlik edecek.” dediği duyuldu. İlk protestonun ardından konuşmaya tekrar başlayan Clinton’ın sözleri, bu sefer de “savaş suçlusu” sloganlarıyla kesildi. Haber Merkezi

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