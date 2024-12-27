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Körfez ülkelerinden Suriye çağrısı

27 Aralık 2024, Cuma 11:58
Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkeler, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması ve Suriye halkına her türlü desteğin sağlanması çağrısında bulundu.

Kuveyt'te gerçekleşen KİK Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda, Suriye ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

Toplantıdan sonra KİK'in yayımladığı sonuç bildirisinde, Suriye'de halkın talep ve beklentilerini yerine getirecek istikrarın sağlanması için kapsamlı geçiş sürecine destekleri belirtildi.

Suriye'nin güven ve istikrarının bölgenin güven ve istikrarının temel parçası olduğuna işaret edilen bildiride, son haftalarda sivillerin korunması, ulusal uzlaşının sağlanması, devlet kurumlarının korunması, silahlı grupların kendilerini feshetmesiyle silahın sadece devlet kontrolünde olması gibi Suriye'de istikrara zemin hazırlayan adımların atılması memnuniyetle karşılandı.

Suriye'deki tüm güç kesimlerine ulusal çıkar ve toprak bütünlükleri için kapsamlı bir ulusal diyalog sürecini başlatmaları çağrısının yapıldığı bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'deki geçiş sürecine destek ve himaye için bir BM misyonu oluşturma çağrısı memnuniyetle karşılandı.

Suriye'de devlet egemenliğinin korunması ve dışarıdan müdahalelerin olmaması gerektiğine işaret edilen bildiride, İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarladığı saldırıları ve sınırdaki tampon bölgeyi işgal etmesinin, Suriye'nin egemenliğine ve iki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na karşı ihlaller olduğu ifade edildi.

Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgalini sonlandırması çağrısının yapıldığı bildiride, "Golan Tepeleri, Arap Suriye topraklarıdır." vurgusu yapıldı.

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletme kararlarının kınandığı bildiride, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletme yönündeki kararlarıyla BM anlaşmaları ve uluslararası hukuku ihlal ettiği kaydedildi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Suriye halkına her türlü desteğin sağlanması talebinde bulunulan bildiride, KİK ülkelerinin de Suriye'ye insani yardımları sürdüreceğine dikkat çekildi.

İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırıları

KİK ülkelerinin Lübnan'ın egemenliğinin yanı sıra güven, istikrar ve toprak bütünlüğüne desteklerine dair tutumlarının değişmeyeceği vurgulanan bildiride, ülkenin iç güvenliği için Lübnan ordusunun rolünün önemine dikkat çekildi.

Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının başarıyla devam etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'da binlerce can kaybına yol açan saldırıları kınandı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne de dikkat çekilen bildiride, KİK'in Filistin halkına desteklerinin hiçbir zaman değişmeyeceği ifade edildi.

ABD'nin yanı sıra Mısır ve Katar arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerin sonuç vermesi temennisinde bulunulan bildiride, Gazze'de acil kalıcı bir ateşkes anlaşmasının sağlanması gerektiği belirtildi.

AA

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