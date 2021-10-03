Korona ilacı 700 Dolar

İLAÇ FİRMASI MERCK, YENİ İLAÇ İÇİN ABD’DE ŞİMDİDEN 1.7 MİLYON SİPARİŞ VERDİ.

Merck firması, koronavirüse karşı geliştirdiği ‘molnupiravir’ adlı ilacın Delta da dahil olmak üzere bilinen bütün varyantlara karşı etkili olduğunu açıkladı.

İlâç ABD’de şimdiden 1.7 milyon sipariş verdi, ilaç için belirlenen fiyat ise 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası. Merck, geliştirdikleri ‘molnupiravir’ adlı ilâcın laboratuvar çalışmalarının sonuçlandığını, Delta da dahil olmak üzere koro- navirüsün bilinen bütün varyantlara karşı etkili olduğunu, hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü açıkladı. ABD ve dünyada kullanım izinleri için başvuru yapılan ilâcın fiyatı da belli oldu. Reuters’ın geçtiği bilgiye göre, ABD hükümetinin ilâç için belirlediği fiyat 700 dolar yani yaklaşık 6 bin 200 TL. Bu fiyatın diğer ülkeler içinde aynı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.