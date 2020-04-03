Koronavirüs salgını dünyayı daha sakin bir hale getirdi

Dünyanın pek çok yerinde, kalabalık caddeler artık bomboş. Trafik azaldı. Birçok insan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.

Koronavirüsle mücadele önlemleri, dünyayı daha sakin bir yer haline getirdi ve sessizlik bilim insanlarının da dikkatini çekti.

Dünya genelinde sismologlar artık daha az sismik gürültü; yani arabalar, trenler, otobüsler ve insan hareketlerinden kaynaklanan titreşimler gözlemliyor ve bu gürültünün ortadan kalkması nedeniyle, yerkabuğu artık biraz daha az sallanıyor.

CNN'in haberine göre bu fenomen, ilk kez Belçika Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog ve sismolog Thomas Lecocq tarafından fark edildi.

Gürültü seviyesi yüzde 30-50 azaldı

Lecocq'a göre, Mart ortasından bu yana başkent Brüksel'de sismik gürültü yüzde 30-50 oranında azaldı.

Belçika'da okulların, iş yerlerinin kapatılması ve diğer sosyal mesafe kurallarının uygulanmaya başlaması bu tarihe denkgeliyor.

Thomas Lecocq, bu ses seviyesinin Belçika'da sadece herkesin evde kaldığı Noel'de görüldüğünü söylüyor.

Sesin azalması özellikle Brüksel'de ilginç bir sonuç ortaya çıkardı: Lecocq ve istasyondaki diğer sismologlar, bu sessizlik sayesinde belli deprem istasyonlarının gözlemleyemeyeceği kadar küçük sarsıntıları ölçebilmeye başladı.

Lecocq, "Örneğin Brüksel'deki deprem istasyonu. Normal zamanlarda burası 'gereksiz' bir istasyon" diyor.

Deprem istasyonları genel olarak kentsel alanların dışında kuruluyor. İnsanlardan kaynaklanan gürültünün daha az olması nedeniyle, istasyonlar yerdeki küçük titreşimleri ölçebiliyorlar.