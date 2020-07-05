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5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısında rekor artış

05 Temmuz 2020, Pazar 11:02
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde son 24 saat içerisinde 212 bin 326 Covid-19 vakası tespit edildiğini ve bunun şimdiye kadarki en yüksek noktaya ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

DSÖ yetkilileri uyarıda bulunurken, en çok vaka bildiren ülke ise 53 bin 213 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu.

ABD'de 2 gün içerisinde 100 binden fazla kişi koronavirüse yakalanırken, 870 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında ABD'den sonra Brezilya başı çekerken, Güney Amerika ülkesinde son 48 saatte 2 bin 300'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi.

48 saatte 10 bin ölüm

Dünya genelinde özellikle Güney Afrika, Şili, Peru, Hindistan, Meksika, İran, Pakistan, İsrail, Kolombiya, Bagladeş ve Arjantin'de yaşanan vaka sayıları başı çekerken 2 gün içerisinde Covid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı.

Son birkaç gün içerisinde İran, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya ve Meksika gibi ülkelerde vaka ve ölüm sayısında artış görülmesi üzerine devlet yetkilileri ek öenlemler aldı.

İran'da kamu alanlarında maske takımı zorunlu hale gelirken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani maske takmayan kişilere devlet memurlarının işlem yapmayacağını açıkladı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası şu anda 11 milyon 500 bin sınırına yaklaştı. Covid-19 sebebyle bugüne kadar 533 bini aşkın kişi ölürken, salgına yakalanan 6.5 milyon kişi iyileşti.

Euronews Türkçe

Etiketler: koronavirüs salgını, günlük vaka sayısı, rekor, artış
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