Koronavirüs salgınında ölü sayısı 812’e çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 812’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran ve yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi” (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 812’ye ulaşırken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 188’inin durumu ciddi olmak üzere 37 bin 198’e çıktı.

Diğer yandan virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 28 bin 942’ye çıkarken, koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade alnına alınanların sayısı 188 bin183’e yükseldi.

Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 26, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak kaydedildi.