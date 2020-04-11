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11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Koronaya rağmen işgale devam

11 Nisan 2020, Cumartesi 20:46
İsrail, koronavirüse rağmen işgal ve ablukaya devam ediyor.

Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, Filistin halkının, Yahudileştirme, işgal ve ablukanın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, “İşgalci (İsrail) Kovid-19 salgınına rağmen Kudüs’ü Yahudileştirme, Batı Şeria’da yerleşim ile işgale ve Gazze ablukasına devam etme planlarını sürdürüyor” ifadelerine yer verdi. Hudari, ABD yönetiminin, “Birleşmiş Milletler kararları ve uluslar arası hukuka rağmen” bütün planlarında işgalci İsrail’e destek verdiğini vurguladı.

İsrail ablukası

İsrail, yaklaşık 2 milyon 500 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni 2006’dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkânlar dolayısıyla zorluklar yaşıyor. Filistin’de son olarak Kovid-19 dolayısıyla 2 kişinin can verdiği, ülkede vak’a sayısının ise 13’ü Gazze’de olmak üzere toplam 266’ya yükseldiği açıklanmıştı. 

AA

Etiketler: korona, işgal
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