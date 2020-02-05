Kudüs Filistin’indir ve öyle kalacak

Avusturya’da Trump’ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi. Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, “Filistin Filistinlilerindir ve Kudüs de Filistin’in başşehridir” dedi.

Avusturya’nın başşehri Viyana’da bir grup gösterici, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti. Başkent Viyana’daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, “Kahrolsun yüzyılın anlaşması”, “Kudüs Filistin’in başşehridir ve öyle kalacak”, “Kutsal topraklar hediyelik ya da satılık değildir, Trump da özgürlük aktivisti değil bir emlakçıdır” yazılı dövizler taşıdı. Gösteriyi düzenleyen Avusturya Filistin Cemaati tarafından dağıtılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın sözde barış planının tamamen İsrail yanlısı olduğuna işaret edilerek, söz konusu kararın Orta Doğu’da muhtemel barış ve kalıcı çözüme olan inancı ortadan kaldırdığına vurgu yapıldı.

Kudüs, Filistin’in başşehridir

Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting de burada yaptığı konuşmada, planı hiçbir şekilde kabul etmediklerinin altını çizerek, Filistin halkının hürriyet mücadelesine destek vermek üzere ABD Büyükelçiliği önünde toplandıklarını söyledi. Pröbsting, İsrail devletine Kudüs’ten en küçük bir parçanın bile verilmesine müsaade edilmeyeceğini belirterek, “Filistinliler ülkelerine geri dönme haklarına sahiptir. Filistin Filistinlilerindir ve Kudüs de Filistin’in başşehridir.” diye konuştu. Filistin dâvâsının uzun ve çetin bir mücadele olduğunu kaydeden Pröbsting, Kudüs hürriyete kavuşana kadar sadece Filistin’de değil bütün dünyada mücadelenin süreceğini sözlerine ekledi.

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İsrail, Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bir evi “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıktı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail polisi Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Beyt Hanina Mahallesi’ne baskın düzenledi. Filistinli Cihad eş-Şavamire’ye ait evin bulunduğu bölgeyi kordon altına alan İsrail polisi evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler 7 kişilik Şavamire ailesinin evini buldozerlerle yerle bir etti. Şavamire ailesine İsrail makamlarından yıkıma ilişkin herhangi bir ihtar belgesi ulaşmamasına rağmen İsrail güçleri aile fertlerinin evden eşyalarını çıkarmalarına izin vermedi. Filistinli kaynaklar 1967’den bu yana Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor. Kudüs - aa