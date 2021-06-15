Kudüs Patriği Gazze’de

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda zarar gören Özel Rahibeler Okulu’nda incelemelerde bulundu.

Başpiskopos Pizzaballa, burada yaptığı açıklamada, “Bu seferki savaş çok zordu. Maalesef elimizde savaşı durduracak güç yok.” dedi. Pizzaballa, “Burası okul, burada bombalarımız yok. Burası nasıl konuşacağımızı, nasıl yazacağımızı, nasıl düşüneceğimizi öğrendiğimiz yer. Kimse eğitimimize engel olamaz. Burası dik durduğumuz yer.” ifadelerini kullandı. Başpiskopos, her şeye rağmen okulu onararak yeni eğitim öğretim yılında tekrar açacaklarını dile getirdi. Özel Rahibeler Okulu, İsrail’in 11-21 Mayıs tarihlerinde Gazze’ye düzenlediği saldırılarda bulunduğu caddenin bombalanması sonucu hasar görmüştü. AA

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