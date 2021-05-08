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Kudüs'te İsrail'in saldırıları, tahrikleri artarak devam ediyor

08 Mayıs 2021, Cumartesi 23:55
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı.

Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı.

Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

Bölgede gerginlik devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.

Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

AA

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  • Sezai MUMCU

    9.5.2021 01:41:38

    Mescid i aksayı türk ordusu korusun!

Risale-i Nur Külliyatı

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