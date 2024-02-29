Kudüs’ten Erdoğan’a: Kırmızı çizgi ne oldu?

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Muhammed adında yaşlı bir Filistinli, Kudüs’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi:

“Bana kızmayın arkadaşlar. Sayın Erdoğan’a söyleyin, kırmızı çizgiye daha ulaşamadık mı? Yani ne bekliyorsunuz? Herkese diyor, kırmızı çizgi kırmızı çizgi. Bizim çizgimiz siyah olmuş, ama gören yok. O çizgiye daha ulaşamadık mı? Yüz bin şehidimiz, yaralımız var. Mescid-i Aksa’mıza ayakkabıyla girdiler, herkes gördü. Ne bekleyeceksiniz kardeşim? Diyorlar ki her gün Türkiye’den 8 tane gemi İsrail ordusuna sebzeler, meyveler nerden geliyor? Bu soruya siz cevap vereceksiniz” diye konuştu. Muhammed amca, “Bazı çocuklarımız 3 günden beri bir kuru ekmek dahi bulamıyorlar. Ne bekleyeceğiz ya? Araplarda iş kalmadı, Türklerde kalmadı. Biz ne yapabiliriz? Nerede Müslümanlarımız, nerede kardeşlerimiz?” diyerek Müslüman ülkelerine seslendi.

İstanbul - Yakup Çetiner