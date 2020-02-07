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7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Kur’an'a el basarak görevine başladı: Bir Müslüman daha üst düzey göreve atandı

07 Şubat 2020, Cuma 18:31
Türklerin yoğun yaşadığı ABD'nin New Jersey eyaletinde Türk kökenli bir Müslüman'ın emniyet müdürlüğüne atanmasının ardından, Çerkez kökenli ikinci Müslüman da emniyet teşkilatında üst düzey göreve getirildi.

New Jersey Passaic Bölgesi Şerif Departmanı Şerif Yardımcılığına, Çerkez kökenli Müslüman Nart Hapatsha atandı.

Passaic'te 33 yıldır polis memuru olan Nart Hapatsha, başta ailesi ve Çerkez toplumu üyeleri olmak üzere Türk ve Müslüman kesimden temsilcilerin katıldığı yemin töreninde Kur’an-ı Kerim’e el basarak göreve başladı.

"Topluma en iyi şekilde örnek olmam konusunda sorumluluğum arttı"

Hapatsha, tören sonrasında yaptığı açıklamada, ABD'de bu pozisyona gelen ilk Çerkez kökenli Müslüman olduğunu belirterek, "Bundan dolayı hizmet kalitesinde çıtayı yükseltmem ve topluma en iyi şekilde örnek olmam konusunda sorumluluğum daha da arttı." dedi.

Türk ve Müslüman gençlere seslenen Hapatsha, "Eğitiminizi tamamlayın, polis, asker, doktor, öğretmen olarak bu topluma hizmet edin. Bir daha asla geri gelmeyecek zamanı en iyi şekilde kullanın." tavsiyesinde bulundu.

Hapatsha, Türkiye’yi çok sevdiğini ve defalarca ziyaret ettiğini kaydederek, emekli olduktan sonra bilgi ve tecrübelerini paylaşmak için Türkiye'de yaşamayı dahi düşündüğünü dile getirdi.

Hapatsha, tören sonunda yakınları ve sevdikleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

1987'den beri Passaic Bölgesi Şerif Departmanı'nda görev yapan Hapatsha, acil müdahale, özel tim, rehine ile müzakere, tehlikeli madde, terörle mücadele, çeteler ve siber internet alanlarında çalıştı.

"Bu atamalar Türk ve Müslüman toplumunu daha da motive edecek"

Passaic'teki törene katılan Paterson şehri Kültür Elçisi Türk İş adamı Hüseyin Bayram, bir hafta içinde gerçekleşen iki üst düzey atamanın ABD'deki Türk ve Müslüman toplumunu gururlandırdığını ve çok mutlu ettiğini vurguladı.

Bayram, "Türk toplumunun bir parçası olan Karaçay ve Çerkez kökenli bu iki büyüğümüzün emniyet teşkilatında en üst pozisyonlara atanması Türk ve Müslüman toplumunu bu ülkede daha başarılı işlere imza atması konusunda motive edecektir." ifadelerini kullandı.

Salı günü de, ABD’de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey Eyaleti'ndeki Paterson şehrine, tarihinde ilk kez Türk ve Müslüman İbrahim Mike Bayçora, Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Karaçay Türklerinden olan Bayçora, 228 yıllık tarihi belediye binasında düzenlenen yemin töreninde, büyükannesinden kalan Kur'an-ı Kerim'e el basarak resmen göreve başlamıştı.

AA

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