Kurban Bayramı hakkında ne düşünüyorlar?

Avrupa’da en fazla Müslüman nüfusuna sahip Fransa’da halk İslâm dininin önemli ibadetlerden biri olan kurban kesme ve Kurban Bayramı hakkında görüşlerini paylaştı.

Euronews’deki habere göre kimilerinin bilgi sahibi olmadığını dile getirdiği röportajda, birçok kişi Kurban Bayramı’nın özellikle Fransa gibi çok kültürlü bir ülkede geleneklerin devam etmesi açısından önemli olduğunu, fakirler ile paylaşmak noktasında güzel bir amaç olduğunu dile getiriyor. Röportajda yer alan bazı görüşler ise şöyle, “Ailemizle toplanıp vakit geçirdiğimiz bir bayram. “Yemek için ekonomik durumu olmayan insanlarla ellerindekini paylaşıyorlar” “Bence harika bir şey. Hem aile içerisinde hem toplumun içerisinde birliktelik sağlıyor. Biz de Portekiz’de tavuk kesiyoruz. İkisi arasında bir fark göremiyorum.”

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