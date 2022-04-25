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25 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Küresel askeri harcamalar geçen yıl 2 trilyon doları geçti

25 Nisan 2022, Pazartesi 12:54
Küresel askeri harcamalar 2021'de ilk defa 2 trilyon doların üzerine çıktı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2021 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı.

Raporda, küresel askeri harcamaların, 2021'de bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Söz konusu harcamaların ilk defa 2 trilyon doların üzerine çıkması dikkati çekti.

Raporda, küresel askeri harcamaların 2011-2014'te kısa bir süre düşüş yaşandıktan sonra 7 yıldır art arda yükseldiği ve son 2 yıldır rekor seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Türkiye'nin askeri harcamaları 2012-2021'de yüzde 63 arttı

Türkiye'nin 2012-2020'deki askeri harcamalarının yüzde 63 arttığına işaret edilen raporda, bu büyümenin, silah üretiminde ülkenin kendi kendine yeterli hale gelme çabalarının etkisi olduğu belirtildi.

Raporda, Türkiye'nin 2021'deki askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 4,4 düşerek 15,5 milyar dolar olduğu bildirildi.

Askeri harcamaların yüzde 62'si 5 ülkeye ait

SIPRI raporunda, geçen yıl küresel askeri harcamaların yüzde 62'sinin ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere tarafından yapıldığı belirtildi.

ABD'nin harcamalarının 2021'de önceki yıla göre yüzde 1,4 düşerek 801 milyar dolar olduğu aktarılan raporda, ABD'nin askeri harcamalarının 2012-2020'de yüzde 6,1 azaldığı kaydedildi. Raporda, ABD'nin 2012-2021'de askeri AR-GE harcamalarını yüzde 24 artırdığı, bunun "ülkenin yeni nesil teknolojilere daha fazla odaklandığını" gösterdiği vurgulandı.

Raporda, Çin'in harcamalarının 2012-2021'de yüzde 72 arttığı, askeri harcamaların geçen yıl da yüzde 4,7 artarak 293 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Çin'in askeri harcamalarının 27 yıldır art arda artması dikkati çekti.

Geçen yıl Hindistan'ın harcamalarının yüzde 0,9 artışla 76,6 milyar dolara çıktığı belirtilen raporda, Hindistan'ın askeri harcamalarının 2012-2021'de de yüzde 33 arttığı kaydedildi.

Çin ve Hindistan'ın yanı sıra 68,4 milyar dolarlık harcamayla İngiltere ve 65,9 milyar dolarlık harcamayla Rusya'nın küresel olarak en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında yer aldığı bildirilen raporda, 5'inci sırada yer alan Rusya'nın askeri harcamalarının geçen yıl yüzde 2,9 ve 2012-2020'de de yüzde 11 arttığı belirtildi.

Askeri harcamaları geçen yıl yüzde 17 düşüşle 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen Suudi Arabistan'ın, 4 sıra gerileyerek dünyada 8'inci olduğu kaydedildi.

Raporda, Ukrayna'nın askeri harcamalarının, 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından bu yana yüzde 72 arttığı belirtildi.

SIPRI, kurulduğu 1966'dan bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: küresel askeri harcamalar
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