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'Küresel ısınmaya karşı 'acil durum' ilan edin'

12 Aralık 2020, Cumartesi 22:35
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya liderlerinin ülkelerinde, "İklim Acil Durumu" ilan ederek küresel ısınma ile mücadele etmeleri gerektiğini açıkladı.

Paris iklim anlaşmasının beşinci yılı münasebetiyle çevrimiçi olarak düzenlenen iklim krizi zirvesinin açılışında konuşan Guterres, ülkelerinin bu konudaki mevcut taahhütlerin, ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak için "yeterli olmaktan uzak olduğu" uyarısında bulundu.

Guterres konuşmasında, "Rotamızı değiştirmezsek, bu yüzyılda 3 derecenin üzerinde felaket olabilecek bir sıcaklık artışına doğru gidebiliriz. Bu nedenle bugün, dünya çapındaki tüm liderlere, karbon nötrlüğüne ulaşılıncaya kadar ülkelerinde İklim Acil Durumu ilan etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Guterres, koronavirüs salgınının ardından başlatılan ekonomik kurtarma paketlerinin düşük karbonlu bir geleceğe geçişi hızlandırmak için bir fırsat olduğunu söyledi, ancak bunun yeterince hızlı gerçekleşmediği konusunda uyardı.

G20 ülkelerinin teşviklerinin halen fosil yakıt üretimi için yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirten Guterres, bu durumun kabul edilemez olduğunu olduğunu ifade etti.

Euronews Türkçe

Etiketler: küresel ısınma, acil durum
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