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Küresel salgında dünya genelinde son durum

02 Nisan 2021, Cuma 23:31
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 130 milyon 505 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 844 bini, iyileşenlerin sayısı 105 milyon 112 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 248 bine, Brezilya'da 12 milyon 842 bine, Hindistan'da 12 milyon 303 bine ve Fransa'da 4 milyon 695 bine ulaştı.

Dünya genelinde 610 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Dünya genelinde salgına karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 610 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

ABD merkezli ilaç firması Johnson and Johnson (J&J), aşı çalışmalarına 12-17 yaş aralığını da eklediğini duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19 aşısının ikinci dozunun yapılmasının ardından seyahat edilebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son 1 haftada 20 milyon kişiyi salgına karşı aşıladıklarını ancak virüse karşı mücadelenin bitmekten uzak olduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Johnson’ın "aşı pasaportu" açıklaması tepkilere yol açtı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın salgın önlemlerinin hafifletilmesinin ardından ülkede "aşı pasaportu" kullanılabileceğine yönelik açıklaması tepkilere yol açarken, 70 milletvekilinin de desteğiyle aşı pasaportu karşıtı kampanya başlatıldı.

Ukrayna'da son 24 saatte 19 bin 893 vaka ve 433 kişinin ölümüyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi.

Moldova'da salgın nedeniyle 30 Mayıs'a kadar ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, tedbirlerin sertleştirilmesi yönünde karar alındı.

Bosna Hersek'te salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi. Son 24 saatte 2 bin 154 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 173 bin 478'e yükseldi.

Sinovac Kovid-19 aşısında yıllık üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı

Çin’in Sinovac Biotech firması Kovid-19 aşısında yıllık üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardığını açıkladı.

Japon hükümeti, vakaların artış gösterdiği Osaka, Hyogo ve Miyagi'de salgına karşı sert tedbirler uygulanması kararı aldı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti üyesi bir grup milletvekili, salgınla mücadele kapsamında kalabalık toplantılardan kaçınma çağrılarına rağmen yemek programı düzenledi.

Pakistan'da türbenin Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılmasını istemeyenler polisle çatıştı

Pakistan’ın Karaçi şehrinde salgın dolayısıyla Sufi alim Lal Şahbaz Kalandar Türbesi’nin ziyaretlere kapatılmasını istemeyenlerle polis arasında çatışma çıktı.

Yemen'in Taiz kentinde, salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında 88 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi.

Gana'da vaka sayılarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacağı bildirildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

THY Avrupa Ligi ekiplerinden Kızılyıldız mts'te dört oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un teknik direktörü Andrea Pirlo, ev partisi yapan Weston McKennie, Arthur, Paulo Dybala'nın Torino ile yarın yapacakları maçın kadrosuna almadığını söyledi.

AA

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