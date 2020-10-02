"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Küresel salgında son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

02 Ekim 2020, Cuma 21:40
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 34 milyon 667 bini, salgında ölenlerin sayısı 1 milyon 30 bini, iyileşenlerin sayısı 25 milyon 778 bini aştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 515 bin, Hindistan'da 6 milyon 438 bin, Brezilya'da 4 milyon 849 bin, Rusya'da 1 milyon 194 bine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyururken, New York borsası söz konusu açıklamanın ardından güne düşüşle başladı.

ABD'de Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın ise Kovid-19 testinin "negatif" çıktığı bildirildi.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin hazırladığı salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.

Dünyanın en fazla turist alan üç ülkesinden biri olan İspanya'da, salgından dolayı ziyaretçi sayısında ortalama yüzde 83, turistlerin harcamalarında ise ortalama yüzde 85 gerileme yaşandı. Salgınının en yoğun görüldüğü Madrid özerk yönetimine giriş ve çıkışların kısıtlanmasıyla ilgili kararın bu akşamdan itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te spor salonu sahipleri ve sporseverler, salgın önlemleri kapsamında spor salonlarının kapatılmasına tepki gösterdi.

İsrail'de binlerce kişi, ilan edilen karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin salgın krizini "kötü yönetmesine" karşı gösteri düzenledi.

Kırgızistan Koronavirüs ile Mücadele Karargahı, 1 Eylül’de ders başı yapan ilkokul öğrencileri arasında şu ana kadar virüs görülmediğini belirtti.

Singapur'un, 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklandı. Öte yandan, Avustralya'da salgının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.

Malezya'da bugün günlük vaka artışı 287 olarak açıklandı. Bu, ülkede salgının ilk görüldüğü 24 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük artış oldu.

Slovenya'da da bugün 238 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı günlük en yüksek artış olarak kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray: Trump tedbir amaçlı hastaneye götürülüyor

    Kovid-19 ile ilgili açıklamalarla vatandaşın kafası iyice karıştı

    Çocuklarda akran zorbalığı uyarısı

    Sayıştay’dan flaş rapor: Beştepe’nin faturası yüksek

    Binlerce ‘Yapı Kayıt’ mağduru çözüm bekliyor

    Zamlar enflasyonu daha da artırıyor

    Küresel salgında son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    'Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla'

    Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edecek

    Milli takım aday kadrosu açıklandı

    Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu

    AYM’den, ‘çoklu baro’ya vize

    ABD'de son 24 saatte 893 ölüm ve 46 bin yeni vaka!

    İran'da kısıtlamalar geri geliyor

    Dünya genelindeki vaka sayısı 35 milyona yaklaştı

    1,5 milyonu aşkın kişi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaret etti

    MAPIM'den Ermenistan'a tepki

    ÖSYM Başkanı Aygün: YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

    STK etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelenecek

    Kobani eylemlerine ilişkin 17 şüpheli tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    U dönüşlerini de “zafer” gibi göstermek
    Genel

    Kovid-19 ile ilgili açıklamalarla vatandaşın kafası iyice karıştı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Doğası”nı “seve seve”…
    Cevher İLHAN

    Salgın verilerinin gizlenmesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Rahatsız eden rüyalardan nasıl kurtulurum?
    H. Muharrem OKUR

    Konseyden bize de geldiler
    Mehmet ÇETİN

    Dine zarar gelmesin diye diye...
    Faruk ÇAKIR

    Güzellikler çoğalsın
    Sebahattin YAŞAR

    Sürekli şikâyet eden yeniliğe direniyordur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.