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28 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Küresel salgında vaka sayısı 10 milyonu geçti

27 Haziran 2020, Cumartesi 22:07
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 milyon 51'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 577 bin 368 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (1 milyon 284 bin 214), Rusya (627 bin 646), Hindistan (529 bin 331), İngiltere (310 bin 250), İspanya (295 bin 549), Peru (272 bin 364), Şili (267 bin 766), İtalya (240 bin 136), İran (220 bin 180) ve Meksika (208 bin 392) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı ise 195 bin 883'e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Pakistan (198 bin 883), Almanya (194 bin 527), Suudi Arabistan (178 bin 504), Fransa (162 bin 936), Bangladeş (133 bin 978), Güney Afrika (124 bin 590), Kanada (102 bin 954), Katar (93 bin 663), Kolombiya (84 bin 442), Çin (83 bin 483), İsveç (65 bin 137), Mısır (62 bin 755), Belçika (61 bin 209), Belarus (61 bin 95), Arjantin (55 bin 343), Ekvador (53 bin 856), Endonezya (52 bin 812) ve Hollanda (50 bin 74)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 498 bin 950 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 5 milyon 414 bin 646 kişi iyileşti, halen 4 milyon 86 bin 453 hasta tedavi görüyor.

AA

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