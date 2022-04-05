Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed'ın istifasını sunduğu bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başbakan Hamed'i başkentin güneyindeki Havali vilayetinde yer alan Beyan Sarayı'nda kabul etti. Başbakan Hamed, söz konusu görüşmede kabinesinin istifasını Veliaht Prens Sabah'a sundu. Haberde hükümetin istifasının sebebine dair bilgi verilmedi. Ancak Başbakan Hamed'in, Meclis'te kendisine yönelik gensorudan yaklaşık bir hafta sonra istifa etmesi dikkat çekti. Ayrıca Kuveyt Meclisi'nde yarın, Hamed hükümeti ile iş birliği yapmama talebiyle oylama olması bekleniyor. Kuveyt Başbakanı Hamed hakkında, "Anayasaya aykırı uygulamalar yapma ve yasama kurumlarıyla iş birliği yapmama" yönündeki suçlamaların ardından Meclis'te gensoru verilmişti. AA

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