Kuzey Kore ABD'yi uyardı

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin gelecek ay düzenlemeyi planladığı ortak askeri tatbikatın, ABD ile yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılan görüşmeleri olumsuz etkileyeceği uyarısını yaptı.

Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat düzenlemeye devam etmesi halinde, Washington ile yeniden başlatılması yönünde mutabakata varılan çalışma düzeyindeki nükleer görüşmelerin etkileneceği uyarısında bulundu. Yonhap ajansının Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay yapmayı planladığı "19-2 Dong Maeng" tatbikatına atıfta bulunarak, tatbikatın yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini belirtti. Sözcü, "Askeri tatbikat gerçekten yapılırsa, Kuzey Kore-ABD arasındaki çalışma düzeyindeki görüşmeleri etkileyecektir. ABD'nin bundan sonraki tavrını izleyerek, Kuzey Kore-ABD çalışma düzeyindeki görüşmelerin açılması kararımızı formüle edeceğiz." ifadelerini kullandı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ABD ile Güney Kore arasında devam eden ve Kore Yarımadası'nın işgal planı olarak görülen tatbikat ve denemelerin, ABD ile varılan mutabakat sonrası durdurulan nükleer programlarının yeniden başlatılmasını düşünmeye sevk ettiği vurgulanmıştı. AA

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