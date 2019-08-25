Kuzey Kore yeni füze fırlatma sistemini denedi

Kuzey Kore, dün fırlattığı füzelerin, yeni "süper büyük" çoklu füze fırlatma sistemiyle yapıldığını duyurdu.Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, yeni "süper büyük" çoklu füze fırlatma silahıyla, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un gözetiminde deneme atışı yapıldı.

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, yeni "süper büyük" çoklu füze fırlatma silahıyla, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un gözetiminde deneme atışı yapıldı. Kim, yeni füze fırlatma sisteminin "gerçekten büyük bir silah" olduğu yorumunu yaptı. Devlet Başkanı Kim, Kuzey Kore'nin artan askeri tehditler ve hasım güçlerin saldırgan baskısı karşısında stratejik ve taktiksel silahlar geliştirmeye hızlanarak devam etmesi gerektiğini belirtti. AA

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