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29 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Latin Amerika ülkelerinde bilanço ağırlaşıyor

29 Eylül 2020, Salı 13:30
Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte Arjantin'de 364, Meksika'da 173, Kolombiya'da 153, Peru'da 62 ve Şili'de 57 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 807 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 364 kişi öldü. Toplam vaka sayısının 723 bin 132'ye, toplam can kaybı sayısının 16 bin 113'e çıktığı ülkede virüse yakalanan 576 bin 715 kişi iyileşti.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölümün ise 7 Mart'ta tespit edildiği Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre dünyada en fazla vaka görülen 9'uncu ülke konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 173 artarak 76 bin 603'e ulaştı. Meksika'da vaka sayısı da 3 bin 400 artışla 733 bin 717'ye çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 527 bin 278 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerinn günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle ölmüştü.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 147 vaka görülürken 153 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı 818 bin 203'e, can kaybı sayısı 25 bin 641'e, iyileşenlerin sayısı ise 722 bin 536'ya çıktı.

Worldometer'a göre Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 412 yeni Kovid-19 vakası görülürken 62 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı 808 bin 714'e, can kaybı sayısı 32 bin 324'e, iyileşenlerin sayısı ise 670 bin 989'a çıktı.

Worldometer'a göre Peru, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı, Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1770 Kovid-19 vakasının görüldüğü ve virüs nedeniyle 57 kişinin öldüği belirtildi. Açıklamada toplam vaka sayısının 459 bin 671'e, toplam ölüm sayısının ise 12 bin 698'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede virüs teşhisi konan 433 bin 16 kişi iyileşti.

Worldometer'a göre, 19 milyon nüfuslu Şili dünyada en fazla vakanın görüldüğü 12'nci ülke konumunda bulunuyor.

***

Brezilya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da ise, virüs nedeniyle son 24 saatte 317 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 317 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 142 bin 58’e, vaka sayısı da 13 bin 155 artarak 4 milyon 745 bin 464’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 973 bin 142 vaka ve 35 bin 125 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 84 bin 182 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

AA

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