Lazkiye'deki olaylar hakkında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan açıklama

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

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Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği belirtildi.

Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.

Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam işbirliği yapması zorunlu kılındı.

Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığına sunması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, sahil bölgesindeki vatandaşlarla doğrudan iletişim mekanizması kurdu

Bu arada, Suriye Cumhurbaşkanlığı, 6-7 Mart'ta devrik rejim unsurlarının saldırılarıyla başlayan çatışma ve sivillerle ilgili bazı olayların yaşandığı sahil bölgesindeki vatandaşlarla doğrudan iletişim mekanizması kurulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Tartus illerini içine alan sahil bölgesindeki vatandaşlarla doğrudan iletişim sağlayacak yüksek komitenin kurulduğu bildirildi.

Buna göre, komite, sahil bölgesindeki halkla doğrudan iletişim kurarak onların görüşlerini dinleyecek; bölge halkına gerekli desteği sağlayarak güvenliklerinin ve istikrarlarının korunmasını temin edecek ve içinde bulunan "hassas dönemde" ulusal birliği güçlendirmek için çalışmalar yürütecek.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da konuyla ilgili video mesajında, komitenin sivil barışı korumakla görevli olacağını belirtti.

Devrik Beşşar Esed rejimi kalıntılarının ve onların arkasında duran dış güçlerin, Suriye'yi bölerek ülkenin birlik ve istikrarını yok etmeyi amaçladığını dile getiren Şara, Suriye'nin iç savaşa sürüklenmeye çalışıldığı konusunda uyarıda bulundu.

Şara, rejim kalıntılarının "kendilerini bir an önce hukuka teslim etmekten başka şansı olmadığının" altını çizerek, ülkenin iç işlerine müdahale etmeye veya nifak yaymaya yönelik her türlü çağrıyı suç saydıklarını vurguladı.