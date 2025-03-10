Ürdün: Toprak bütünlüğünü koruması için Suriye'nin yanındayız

Ürdün Kralı 2. Abdullah, güvenliğini, istikrarını, toprak bütünlüğünü koruma konusunda Suriye'nin yanında olduklarını belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda, Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısına katılan ülkelerin temsilcilerini kabul etti. Kral Abdullah, Ürdün'ün, Suriye'nin güvenliğini, istikrarını, toprak bütünlüğünü koruma ve vatandaşlarını koruma konusunda yanında durduğunu vurguladı. Açıklamada Ürdün Kralı Abdullah'ın şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "Suriye'ye komşu ülkeler arasında koordinasyonun sürdürülmesinin öneminin yanı sıra, özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği ve silah ile uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi konularında ortak zorluklarla başa çıkmak açısından büyük önem taşımaktadır." Suriyelilerin evlerine ve yurtlarına dönebileceği uygun şartların oluşturulmasının zorunlu olduğuna dikkati çeken Kral Abdullah, dönüşün gönüllü ve güvenli olmasının altını çizdi. Ürdün'ün ev sahipliğinde güvenlik, terör ve organize suçlarla mücadele başlıklarında işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi. Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen toplantıda, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanları hazır bulundu. AA

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