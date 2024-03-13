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13 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Lazzarini: Gazze'de öldürülen çocuk sayısı, son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısından fazla

13 Mart 2024, Çarşamba 08:48
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen çocuklara ilişkin paylaşımda bulundu.

 

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklara ilişkin istatistiği "sarsıcı" olarak nitelendiren Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi’nde öldürülen çocukların dünyada son 4 yılda yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların toplamından fazla olduğunu belirtti.

 

"Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş"

Lazzarini, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadelerini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, BM ve Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak hazırlanan, Gazze'de 7 Ekim'den 29 Şubat'a kadar öldürüldüğü bildirilen çocuk sayıları ile son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayılarını gösteren bir grafiği de paylaştı.

Grafikte, son 4 yıldaki savaşlarda öldürülen çocuk sayısı 12 bin 193 iken, Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı 12 bin 300'ün üzerinde olduğu aktarıldı.

Lazzarini, Gazzeli çocuklar için derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

AA

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  • S.topuz

    13.3.2024 09:36:00

    Bu yapılan Katliam, Zulüm ve Tahribatların, masum Bebeklerin, Kadınların, Beli bükük Ihtiyarların ve Hayvanat ve Nebatâtın hesabları bu Dünyayla sınırlı kalmaz, işlediğiniz günahlar, ZULÜMLER ve KATTLİAMLAR o kadar çok ki, ancak CEHENNEM, hatta Esfel-i Safilîn ancak temizler sizi ve sizin gibi KATİLLERİ! İyi ki AHİRET ve HAŞİR ve tekrar Diriliş var! Yoksa Zalimlerin yaptıkları yanına kâr kalacaktı! Mazlum ve Masumlar hakkını alamadan yok olup gidilecekti! KATİLLER, KÂFİRLER, ZÂLİMLER ve MÜNAFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! Lâilâhe İLLALLAH, MUHAMMEDÜN RASÜLULLAH!👏👏👏 🙌😢😓😭😡😤🌹🤲🌹🌙☝️🕊🕊🕊🇵🇸🇵🇸🇵🇸 ELHAMDÜLILLAHi âlâ külli halin, sivel küfri veddalal! Küfür ve DALALET dışında her şey için Allaha HAMDOLSUN! Amiiin.

  • S.topuz

    13.3.2024 09:34:34

    Bunların gözü dönmüş! Suçlu veya Suçsuz ayırmadan, hiç gözünü bile kırpmadan, vicdansızca katletmeye, yakıp yıkmaya devam ederek, etrafa ve tüm muhalif olanlara ve eleştirenlere de tehdit savurmaya devam ediyorlar! Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün insanlık için büyük bir tehlike ve tehdit mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem mercilere ve Siyasîlere duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza!

Risale-i Nur Külliyatı

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