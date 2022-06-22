Leyen: Türkiye şimdi AB’ye daha uzak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’nin çeyrek asır öncesine göre şu anda AB’ye daha fazla uzakta olduğunu iddia etti.

Avrupa’da yayımlanan bazı gazetelere konuşan AB Komisyonu Başkanı, tam üyelik yolunda Brüksel ile uyumun önemli olduğunu belirterek, “Ankara’nın hevessiz bir tutum içinde olmasının üyelikle ilgili iradesini de ortaya koyduğunu” ifade etti. euronews’in haberine göre, von der Leyen, Ankara’nın tam üyelik süreci için “Türkiye, 1999 yılına oranla daha fazla uzakta.” dedi. AB Komisyonu Başkanı, üyelik sürecinin ilerlemesinin tamamen başvuru yapan ülkenin elinde olduğu görüşünü dile getirdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 75

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.