Libya'da bombardımanı durdurmuyor

Kınamaların Hafter'in saldırılarını durdurmadığını belirten Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti Sözcüsü Muhammed Kununu "BM'nin kınamaları, Hafter milisleri tarafından düzenlenen bombardımanları durduramadı, kendimizi savunma hakkını kullanmadıkça da duramayacak" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan kınamaların darbeci asker Halife Hafter'in saldırılarını durdurmaya yetmediği belirtildi. Libya'nın meşru yönetimi UMH'nin sözcüsü Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada "BM'nin kınamaları, Hafter milisleri tarafından düzenlenen bombardımanları durduramadı, kendimizi savunma hakkını kullanmadıkça da duramayacak" ifadelerini kullandı. "BARIŞ İÇİN FÜZELERİN SUSTURULMASI ŞART" Kununu, çetelerin sivil yerleşimleri bombalamasının tüm diyalog çabalarını başarısızlığa uğratma gayreti olduğuna dikkat çekti. "Libya'nın geleceğinde barış olması için füze rampalarının susturulması ve sivillerden uzaklaştırılması şarttır" diyen Kununu, tüm vatandaşlara, lejyonerlerden ve Trablus'un güneyindeki işgalci çetelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

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