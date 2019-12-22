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Libya’da da olan sivillere oluyor

22 Aralık 2019, Pazar
Birleşmiş Milletler (BM), Libya’da insan hakları ihlÂlleri ve devam eden çatışmaların siviller üzerindeki olumsuz etkisinden endişe duyulduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, “Süregelen çatışmaların siviller üzerindeki etkisi, insan hakları savunucuları ve gazetecilere karşı yapılan saldırılar, göçmen ve mültecilere yapılan muamele, gözaltı merkezlerindeki şartlar ve şahsî dokunulmazlıklar da dahil Libya’da kötüleşen insan hakları durumlarından endişe duyuyoruz” dedi. OHCHR ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) çatışmaların sonucu olarak 2019 yılı içinde toplam 284 sivilin öldüğünü ve 363 sivilin de yaralandığını belgelediğini aktaran Colville, geçen yılın aynı dönemine göre sivil zayiatlarda artış olduğunu ifade etti.

343 bin sivil yerinden edildi

Sivil kayıpların en büyük sebebinin hava saldırıları olduğunu, bu saldırılarda 182 kişinin öldüğünü, 212 kişinin de yaralandığını belirten Colville, Dünya Sağlık Örgütüne göre, sağlık kuruluşlarına 61 farklı saldırı yapıldığına dikkati çekti. Colville, Ebu Salim ve El Hadbe gibi yoğun nüfuslu bölgelerde daha önce 343 bin sivilin yerinden edildiğini, devam eden çatışmalardan dolayı bunlara ilâveten 100 bin sivilin daha yerinden edilme riskinden derin endişe duyduklarını kaydetti. “Sivillere yönelik saldırılardan kimin sorumlu olduğu” sorusu üzerine Colville, General Halife Hafter’e bağlı güçlerin yanı sıra Libya’da pek çok silâhlı grubun olduğunu belirtti. “Libya’da durum inanılmaz derecede karmaşık” diyen Colville, buradaki denklemin çatışan iki taraftan oluşacak kadar basit olmadığını, sivillere yönelik insan hakları ihlâllerine karışanları kolaylıkla belirleyemediklerini ileri sürdü. 

AA

Etiketler: Libya, sivil
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