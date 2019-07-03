Libya'da Hafter güçleri göçmen kampına saldırdı: En az 40 ölü

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tajoura'da bulunan göçmen kampına yapılan hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı. Göçmen kampı bir askeri üssün yanında yer alıyordu.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin NATO desteği ile devrilmesinden bu yana çatışmaların devam ettiği Libya'nın başkentinde bulunan hükümet, saldırıdan General Halife Hafter'i sorumlu tutarak onu "savaş suçlusu" ilan etti. Bu olay, ülkenin doğusundaki milis güçleri kontrol eden Hafter'in üç ay önce Trablus'u uluslararası güçler tarafından tanınan hükümetten almak için başlattığı askeri operasyonlarda kaydedilen en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti. General Hafter güçleri geçtiğimiz günlerde 6 Türk vatandaşını alı koymuş, bu kişiler daha sonra serbest bırakılmıştı. Euronews Türkçe

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