Libya'da Kurban Bayramında ateşkes ilan edilmesi bekleniyor

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, yakın zamanda açıkladığı üç aşamalı çözüm planını "ilk adımda Kurban Bayramı süresince uygulanacak bir ateşkes" şeklinde belirlediklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, yakın zamanda açıkladığı üç aşamalı çözüm planını "ilk adımda Kurban Bayramı süresince uygulanacak bir ateşkes, hemen ardından Libya ile ilişkili ülkelerin katılacağı uluslararası toplantı ve son olarak da Libyalı tarafların görüşmesi" şeklinde belirlediklerini söyledi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere Ankara'ya gelen Selame, Libya'daki krize siyasi çözüm arayışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selame, dün Libya'nın Merzuk kentinde Halife Hafter'a bağlı savaş uçaklarının sivilleri hedef aldığı ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını "henüz doğrulayamadıklarını" belirterek, "Libya'da elimize ulaşan tüm bilgileri doğrulamamız kolay olmuyor. Ancak yeterli bilgiyi aldığımız zaman sivillerin hedef alındığı doğrulanırsa bizim pozisyonumuz oldukça kararlı olacak. Çünkü böylesine bir saldırı, kesinlikle uluslararası temel insan haklarına aykırı." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) açıkladığı üç aşamalı çözüm planının Libya için öne sürülen diğer planlardan farkının ne olduğuna ilişkin soruyu Selame, "Ben savaş değil barış satan bir kurum için çalışıyorum. Barış yapmak istediğinizde bir araya gelmek zorundasınızdır. Her barış sürecinde de farklı düzeylerde toplantılar yapılır. Buradaki fark, Libyalı taraflardan gelen 'yeni görüşme turlarına sıcak bakıyoruz' mesajı ki bu görüşmeler karşılıklı şekilde güven inşasını sağlayacak şekilde başlıyor." şeklinde yanıtladı.